Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

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Экс-супруга хавбека «Спартака» Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.

По информации источника, в начале мая девушка отправилась на отдых в Дубай с другом Геннадием Удуняном — адвокатом, клиентом которого является чиновник Минпромторга Денис Пак. Политик стал знаменит после нападения на него нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Пара свои отношения не афиширует. Удунян имеет жену, с которой растит двух сыновей.

Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. В начале февраля их пара официально рассталась и развелась. Суд обязал игрока отдавать бывшей жене в качестве алиментов треть от личных доходов.

Ранее запрет не помешал Глушаковой уехать с бойфрендом без дочери.