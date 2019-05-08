Эксперт рассказал о дальнейшей карьере Кокорина и Мамаева

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Тренер детско-юношеской школы московского ЦСКА Максим Боков поделился мнением о дальнейшей футбольной карьере нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Дальнейшая судьба Александра и Павла только в их руках. Все заложено в их характере. Способны ли вернуться в футбол? Конечно, почему нет? Если они действительно соскучились по футболу, то смогут найти в себе силы начать все сначала. Если же они устали от всего этого, то, вероятно, просто махнут рукой на дальнейшую футбольную карьеру», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко.

Также эксперт напомнил, что ранее Кокорин и Мамаев являлись футболистами национальной сборной России.

«Никто не может решить за человека, что ему делать. Но я считаю, что игроки, которые ранее неоднократно вызывались в сборную своей страны, имеют строгий и крепкий характер, а также волю к жизни и к победе», — подчеркнул он.

8 мая Пресненский суд Москвы вынес вердикт Кокорину и Мамаеву и признал их виновными в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Футболистам был вынесен обвинительный приговор, согласно которому форвард «Зенита» получил год и шесть месяцев колонии общего режима, а хавбек «Краснодара» — год и пять месяцев колонии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.