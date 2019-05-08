Адвокат Кокорина: апелляция будет через два месяца
Представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина адвокат Андрей Ромашов рассказал о подаче апелляции на решение Пресненского суда.
Представитель защиты уверен, что заседание пройдет в течение двух месяцев.
«Когда ребята вернутся домой? Скоро! Апелляция будет месяца через два. В этом деле идут гонки. Мы сидели с утра до 9-10 вечера в суде. С такой же скоростью будет апелляция. К тому моменту им зачтут еще месяца три. Надеемся, по итогам апелляции суд снизит срок в разумных пределах.
Если осужденные не отбыли срок на зоне, по Пленому Верховного суда, содержание в СИЗО не отвечает наказанию. Им нужно будет какое-то время отбыть в колонии. Поэтому отказываться от апелляции не имеет смысла», — передает слова Ромашова Sport24.
Стоит отметить, что конфликт между Кокориным, Павлом Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.
В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака.