Адвокат Кокорина: на суде были учтены только показания потерпевших

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Представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина адвокат Андрей Ромашов рассказал о решении суда, приговорившего футболиста к реальному тюремному сроку.

Представитель защиты раскритиковал процесс расследования и то, как были приобщены к делу слова свидетелей.

«УДО по тяжким статьям допускается после отбытия половины срока. В нашем случае эта половина уже правда. На сегодня они отбыли 10,5 месяцев. Для УДО достаточно девяти. Надо дождаться апелляции. Что даст содержание людей под стражей лишние два месяца? Есть же пределы разумного. По первому эпизоду десять свидетелей говорят в пользу подсудимых. Один подсудимый — говорит вопреки. Они лживы и непоследовательны. Но вопреки порядку по оценке доказательств, в этой части приговор основан только на показаниях Соловчука. Зачем тогда допрашивали свидетелей?

По второму эпизоду — из 17 свидетелей 15 говорят в полоз потерпевших. Но учтены только показания потерпевших», — цитирует Ромашова Sport24.

Напомним, что конфликт между Кокориным, Павлом Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.

В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака.