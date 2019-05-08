Жена Кокорина: нельзя так ломать людей
Гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова дала комментарий после оглашения приговора футболисту.
«Нельзя так людей ломать!» — приводит слова девушки «СЭ».
Конфликт между Кокориным, Павлом Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года — в результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.
В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака.