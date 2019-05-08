Депутат Лебедев жестко высказался о приговоре Кокорину и Мамаеву

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Депутат Государственной думы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев дал оценку решению суда приговорить полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина к тюремному сроку.

Чиновник ничуть не удивлен наказанием спортсменам.

«А какое по-вашему должно быть наказание людям, которые совершили преступление, нарушив уголовный кодекс? Они сознательно нарушили действующее законодательство и понесли за это вполне объективное наказание. Думаю, надо еще сказать спасибо суду, за то, что он не усмотрел в их действиях сговора. Иначе срок был бы более жестоким. Нет, ну а что мы должны были сделать сейчас с ними? Погладить по головке, дать конфетку и позвать снова в футбол?

Для того, чтобы тысячи российских мальчишек поняли, что если ты более-менее известный человек, то тебе за преступление ничего не будет. Поэтому я считаю, что все справедливо», — цитирует Лебедева Sport24.

Конфликт между Кокориным, Павлом Мамаевым и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года в одной из кофеен в центре Москвы. В результате перепалки чиновник получил удар стулом по голове.

В итоге Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев — год и пять месяцев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее судья заявила, что Пак не оскорблял компанию Кокорина и Мамаева.