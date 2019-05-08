Кокорин и Мамаев признаны виновными по делу о драках в Москве

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Пресненский суд Москвы признал виновными нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы 8 октября 2018 года, передает РИА «Новости».

«Суд установил, что подсудимые совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — заявила судья Елена Абрамова.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Возле гостиницы «Пекин» в результате потасовки пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Затем в одной из столичных кофеен разгорелся конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным.

С 11 октября футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий находятся в Бутырском следственном изоляторе.

4 апреля Пресненский суд Москвы принял решение оставить футболистов под стражей до 25 сентября.

Ранее известный правозащитник Сергей Жорин заявил, что Кокорин и Мамаев не будут обременены исправительными работами и вычетами из зарплаты.