Константинова назвала обидными комментарии Тарасовой

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В большом интервью «Газете.Ru» Станислава Константинова поделилась отношением к комментариям Татьяны Тарасовой в свой адрес.

«Мне очень приятно, что Татьяна Анатольевна уделяет мне внимание, радуется вместе со мной, а иногда, в общем-то, объективно критикует. Конечно, бывают комментарии, которые меня немножко обижают, но я понимаю, что на пустом месте их просто не может быть.

Несомненно, она великий тренер. Но, конечно, самые главные отзывы для меня — это слова моего тренера. Кто бы что ни говорил, основным для меня будет мнение Валентины Михайловны», — сообщает серебряный призер Гран-при 2018 года.

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