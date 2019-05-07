Известный тренер объяснил причину превращения Медведевой в звезду
Тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением о выступлении двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и о работе с новыми подопечными, передает «Советский спорт».
По словам специалиста, для того, чтобы сотрудничество спортсмена с тренером стало плодотворным, потребуется два года. Но, несмотря на это, Медведева смогла дать хорошие выступления в завершившемся сезоне, после того, как сменила тренера.
«Ждать ли успехов Медведевой в следующем году? Вопрос не в этом. Все, что мы должны ожидать от нее, это то, что она будет такой же звездой, какая есть.Потому что звезда – это тот человек, который всегда доказывает, что находится в спортивной элите. Она в этом году это доказала», – заявил Арутюнян.
16-летняя фигуристка тренировалась с 2007 по 2018 год у Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
В 2018 году Медведва перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Ранее сообщалось, что Медведева заболела в середине тура.