Известный тренер объяснил причину превращения Медведевой в звезду

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Тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением о выступлении двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и о работе с новыми подопечными, передает «Советский спорт».

По словам специалиста, для того, чтобы сотрудничество спортсмена с тренером стало плодотворным, потребуется два года. Но, несмотря на это, Медведева смогла дать хорошие выступления в завершившемся сезоне, после того, как сменила тренера.

«Ждать ли успехов Медведевой в следующем году? Вопрос не в этом. Все, что мы должны ожидать от нее, это то, что она будет такой же звездой, какая есть.Потому что звезда – это тот человек, который всегда доказывает, что находится в спортивной элите. Она в этом году это доказала», – заявил Арутюнян.

16-летняя фигуристка тренировалась с 2007 по 2018 год у Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В 2018 году Медведва перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Ранее сообщалось, что Медведева заболела в середине тура.