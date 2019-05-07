Медведева заболела в середине тура

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Российская фигуристка Евгения Медведева слегла с температурой в середине тура, сообщает «Советский спорт».

Об этом 19-летняя спортсменка рассказала поклонникам в инстаграме, выложив в сторис фотографию, где видна лишь часть лица девушки, накрытой одеялом.

«Заболеть в середине тура», — написано на снимке.

Несмотря на завершение сезона, у Медведевой оказался плотный график. В рамках шоу Stars on Ice фигуристка окажется в 12 городах. Тур завершится 16 мая в Ванкувере.

Ранее Медведева принесла соболезнования пострадавшим в «Шереметьево».