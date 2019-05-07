Медведева заболела в середине тура
Российская фигуристка Евгения Медведева слегла с температурой в середине тура, сообщает «Советский спорт».
Об этом 19-летняя спортсменка рассказала поклонникам в инстаграме, выложив в сторис фотографию, где видна лишь часть лица девушки, накрытой одеялом.
«Заболеть в середине тура», — написано на снимке.
Несмотря на завершение сезона, у Медведевой оказался плотный график. В рамках шоу Stars on Ice фигуристка окажется в 12 городах. Тур завершится 16 мая в Ванкувере.
Ранее Медведева принесла соболезнования пострадавшим в «Шереметьево».