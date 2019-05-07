Азмун обратился к Кокорину

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Форвард питерского «Зенита» Сердар Азмун обратился к нападающему команды Александру Кокорину, который сидит за решеткой, передает «Советский спорт».

Кокорин был внесен в список игроков клуба, которые впервые завоевали трофей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун в инстаграме.

Кокорин вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым участвовали в двух потасовках в центре Москвы 8 октября 2019 года. 11 октбяря футболистов заключили под стражу в СИЗО «Бутырка» вместе с другими фигурантами дела

Суд трижды продлевал срок ареста дебоширам. По итогам последнего заседания, посвященного вопросу меры пресечения для нарушителей содержание под стражей продлили до 25 сентября. Приговор по этому делу вынесут 8 мая.