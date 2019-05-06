Кокорин попросил судью не ломать судьбы

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к суду с просьбой оправдать фигурантов дела.

«Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу еще раз извиниться перед ним. Перед Соловчуком хочу извиниться за брата: я мог его предостеречь, ведь он там был. Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями. Мне тяжело говорить. Надеюсь, действительно то время, которое мы пробыли в СИЗО, все-таки не то чтобы закономерно, но для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать, прокрутить моменты, закономерность в этом есть.

Однако я считаю, что это космический срок для меня, потому что с самого начала мы говорили, что мы хотим ответить за то, что мы совершили, и все. Но ничего не поменялось, как мы видим. Не знаю, почему гособвинитель говорил, что мы изменяли показания. Они были одинаковые, на мой взгляд. Мы спортсмены, мы не можем пойти на сговор. Так, извинения я семьям принес. Хочу вас попросить по-человечески, ваша честь, не ломать судьбы наши, хотелось бы вернуться к семьям и заниматься любимым делом», — цитирует Кокорина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания Пресненского суда.

Ранее адвокат Павла Мамаева назвал обвинения искусственными и надуманными.