Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься
Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала об отношениях двукратной чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой и Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает Спорт-Экспресс.
По словам Шубодеровой, уход Медведевой из группы Тутберидзе был предсказуем.
«Почему Медведева ушла? В олимпийский сезон я была не в основной группе, не видела. Но тогда у Жени же была травма, а Алина стала лидером. Наверное, это как-то повлияло. Хотя честно – я так и думала, что она уйдет рано или поздно. Все равно этот момент наступает. У Этери Георгиевны невозможно кататься все время», — заявила фигуристка.
Тутберидзе воспитала многих известных молодых фигуристов. Так, ее подопечными были олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Юлия Липницкая, Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова и чемпионка среди юниоров Александра Трусова.
Ранее сообщалось, что ученицы Тутберидзе выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии.