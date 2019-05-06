Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься

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Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала об отношениях двукратной чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой и Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает Спорт-Экспресс.

По словам Шубодеровой, уход Медведевой из группы Тутберидзе был предсказуем.

«Почему Медведева ушла? В олимпийский сезон я была не в основной группе, не видела. Но тогда у Жени же была травма, а Алина стала лидером. Наверное, это как-то повлияло. Хотя честно – я так и думала, что она уйдет рано или поздно. Все равно этот момент наступает. У Этери Георгиевны невозможно кататься все время», — заявила фигуристка.

Тутберидзе воспитала многих известных молодых фигуристов. Так, ее подопечными были олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Юлия Липницкая, Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова и чемпионка среди юниоров Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что ученицы Тутберидзе выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии.