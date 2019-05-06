Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

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Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает РИА «Новости».

6 мая пройдет очередное заседание по делу футболистов, по которому также проходят младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.

Стороны проведут прения в Пресненском суде города Москвы. Перед прокурором также выступят и адвокаты Кирилла Кокорина и Протасовицкого, которые представят доказательства в их защиту.

Стоит напомнить, что Кокорин и Мамаев проходят по делу о двух конфликтах, которые произошли в Москве с водителем Виталием Соловчуком и главной Минпромторга Денисом Паком в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин может остаться в СИЗО без медали чемпиона России.