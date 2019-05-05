«Ювентус» поздравил Маркизио с чемпионством в РПЛ

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Туринский «Ювентус» оставил комментарий к записи в инстаграме хавбека петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, передает «Советский спорт».

Клуб поздравил своего бывшего футболиста с чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Поздравляем, маленький принц», — написали черно-белые.

В текущем сезоне Маркизио провел за «Зенит» девять встреч чемпионата России, в которых оформил два гола.

«Зенит» в пятый раз в своей истории завоевал трофей чемпионата России. В этот раз команду к триумфу привел наставник и экс-игрок Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом текущего сезона.

Ранее «Зенит» поблагодарил форварда «Арсенала» за досрочное чемпионство.