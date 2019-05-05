Российский боксер Бетербиев нокаутировал американца Каладжича и защитил пояс IBF

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Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над американцем Радивойе Каладжичем в рамках главного боя вечера на турнире в Стоктон (Калифорния, США). Об этом сообщает «Советский спорт».

Поединок завершился в пятом раунде после вмешательства рефери. Таким образом, 34-летний россиянин одержал победу техническим нокаутом и второй раз защитил чемпионский титул по версии IBF в полутяжелом весе.

В своей карьере Бетербиев одержал 14 побед в 14 поединках. Пояс IBF российский боксер завоевал 11 ноября 2017 года, нокаутировав Энрико Кёллинга из Германии на турнире в Фресно.

Для Каладжича это второе поражение в 26 боях.

Ранее Бетербиев высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком.