«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Роли и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. Голы на свой счет записали Себастьян Ахо, Джастин Фолк и Теуво Терявяйнена (дубль). Счет в серии стал 3-0 в пользу «Харрикейнз».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел в игре 12 минут.

Ранее сообщалось, что Свечников вернулся на лед после полученной в драке с Александром Овечкиным травмы.

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/2 финала

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

1:0 – Терявяйнен (Славин, Хэмилтон) – 06:41,

1:1 – Тэйвз (Бейли, Эберле) – 08:20 (5x4),

2:1 – Фолк (Фегеле, Стаал) – 31:58,

2:2 – Бейли (Кюнхакль) – 34:13,

3:2 – Уильямс (Ахо) – 50:15,

4:2 – Терявяйнен (Песке, Славин) – 59:02,

5:2 – Ахо (Валльмарк) – 59:55