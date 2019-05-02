«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла в Роли и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. Голы на свой счет записали Себастьян Ахо, Джастин Фолк и Теуво Терявяйнена (дубль). Счет в серии стал 3-0 в пользу «Харрикейнз».
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел в игре 12 минут.
Ранее сообщалось, что Свечников вернулся на лед после полученной в драке с Александром Овечкиным травмы.
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/2 финала
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
1:0 – Терявяйнен (Славин, Хэмилтон) – 06:41,
1:1 – Тэйвз (Бейли, Эберле) – 08:20 (5x4),
2:1 – Фолк (Фегеле, Стаал) – 31:58,
2:2 – Бейли (Кюнхакль) – 34:13,
3:2 – Уильямс (Ахо) – 50:15,
4:2 – Терявяйнен (Песке, Славин) – 59:02,
5:2 – Ахо (Валльмарк) – 59:55