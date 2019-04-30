Медведева: развлекательный отдых мне в тягость

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Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как проходили выступления в Японии и что фигуристка будет делать в межсезонье.

По словам фигуристки, старты в Японии проходят легко, в режиме праздника. Медведева хотела остаться на командный чемпионат, но не смогла из-за травмы. Больше всего спортсменке нравилось то, что во время командных зачетов на первом месте у фигуристов общие достижения. По ее словам, это очень мотивирует.

На отдых у Медведевой не будет много времени в межсезонье, потому что оно пройдет в режиме шоу.

«В межсезонье у меня будет много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный, так что долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону», — сказала фигуристка в интервью Sport24.

Ранее Медведева рассказала о необходимости учить четверные прыжки.