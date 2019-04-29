Де Хеа допустил три результативные ошибки в четырех матчах

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа допустил три результативные ошибки в последних четырех играх команды, сообщает «Советский спорт».

В мачте 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» играл с «Челси». Встреча закончилась со счетом 1:1.

В моменте с голом «Челси» де Хеа неудачно отбил мяч перед собой после удара Антонио Рюдигера, и Маркос Алонсо удачно сыграл на добивании.

Стоит отметить, что эта ошибка стала третьей в четырех играх. Столько же голкипер допустил в последних 123 матчах.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» призвал не винить голкипера во всех бедах.