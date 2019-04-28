«Локомотив» вырвал победу у «Енисея» в матче РПЛ
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Счет в матче открыл Валерий Кичин, игрок «Енисея», который срезал мяч в свои ворота. На 84-й минуте «Енисей» сравнял благодаря точному удару Михаила Костюкова.
На 88-й минуте «железнодорожники» вновь вышли вперед. Отличился Джефферсон Фарфан.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Енисей» объявили составы на матч РПЛ.
Чемпионат России. 26-й тур.
«Локомотив» — «Енисей» — 2:1 — (0:0)
Голы: 1:0 — Кичин (автогол), 67; 1:1 — Костюков, 84; 2:1 — Фарфан, 88