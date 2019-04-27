Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

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Главному тренеру омского «Авангарда» Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено открыть дело в отношения форварда, наставника и врача команды Дмитрия Батушенко.

До этого стало известно, что канадский специалист и медицинский работник пытались не пустить допинг-офицера к Зернову. Хартли грубо разворачивал сотрудника РУСАДА, который намеревался взять анализы у спортсмена.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в активе игрока омской команды пять шайб и четыре голевые передачи за 15 матчей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о матчах финальной серии Кубка Гагарина.