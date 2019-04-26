Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Далласом»
«Сент-Луис Блюз» переиграл «Даллас Страз» в первом полуфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Владимир Тарасенко, также отличился Робби Фаббри. У гостей шайбы забросили Джейсон Спецца и Джейми Бенн.
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей.
«Блюзмены» вышли вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Сент-Луисе 27 апреля.
НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/2 финала. 1-й матч
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Даллас Страз» (Даллас) — 3:2 (1:0; 1:1; 1:1)
1:0 — Фаббри (Барбашев, Парэйко) — 05:57
1:1 — Спецца (Клингберг, Цуккарелло) — 30:25
2:1 — Тарасенко (Шенн, Пьетранджело) — 38:03 (5x4)
3:1 — Тарасенко — 43:51
3:2 — Бенн (Хинц) — 57:43 (5x4)