Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая
В Пресненском суде Москвы 6 мая состоится заключительное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
В ходе него пройдут судебные прения, а обвиняемые выступят с последним словом, передает Sport24. Суд продлится с 12:00 до 22:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что обвиняемые в участии в двух потасовках спортсмены находятся за решеткой в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию одиннадцатого слушания по резонансному делу, проходившего 25 апреля.