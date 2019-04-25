Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая

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В Пресненском суде Москвы 6 мая состоится заключительное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В ходе него пройдут судебные прения, а обвиняемые выступят с последним словом, передает Sport24. Суд продлится с 12:00 до 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что обвиняемые в участии в двух потасовках спортсмены находятся за решеткой в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию одиннадцатого слушания по резонансному делу, проходившего 25 апреля.