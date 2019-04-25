«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» дома разгромил московский «Спартак», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Отличились у «оружейников» Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов.
«Спартак» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с 38 баллами идет шестым.
Чемпионат России. 25-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Спартак» — 3:0
Голы: 1:0 – Кангва – 6, 2:0 – Ткачев – 24, 3:0 – Мирзов – 37 (с пенальти).
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