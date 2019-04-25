Президент «Зенита» высказался о будущем Кокорина в команде

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Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, получит ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин в случае победы сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Metaratings.ru.

Глава петербургской команды заявил, что о будущем форварда в «Зените» пока говорить преждевременно.

«У нас есть строгие правила, по поводу того, кто получает медаль, в зависимости от того, кто сколько провел матчей. К любому игроку будут применяться общие правила, включая Кокорина», — подчеркнул Медведев.

На данный момент Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по делу о двух потасовках в центре Москвы.

Ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выразил готовность принять любое наказание от суда.