Президент «Зенита» высказался о будущем Кокорина в команде
Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, получит ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин в случае победы сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Metaratings.ru.
Глава петербургской команды заявил, что о будущем форварда в «Зените» пока говорить преждевременно.
«У нас есть строгие правила, по поводу того, кто получает медаль, в зависимости от того, кто сколько провел матчей. К любому игроку будут применяться общие правила, включая Кокорина», — подчеркнул Медведев.
На данный момент Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по делу о двух потасовках в центре Москвы.
Ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выразил готовность принять любое наказание от суда.