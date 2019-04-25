Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/603/12292603/RIAN_5841822.HR-pic905-895x505-89003.jpg">

Прокурор по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева попала в ДТП, сообщает «Звезда».

25 апреля пройдет заседание в Пресненскому суде города Москвы, куда и ехала обвинитель.

«Прокурор Светлана Тарасова попала в аварию, в связи с чем задерживается начало заседания», — заявил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Отмечается, что травам прокурор не получала и уже едет в такси в суд. Слушание должно было начаться в 11 утра.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее главный врач «Зенита» дал Кокорину рекомендации по лечению.