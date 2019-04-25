Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Прокурор по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева попала в ДТП, сообщает «Звезда».
25 апреля пройдет заседание в Пресненскому суде города Москвы, куда и ехала обвинитель.
«Прокурор Светлана Тарасова попала в аварию, в связи с чем задерживается начало заседания», — заявил пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Отмечается, что травам прокурор не получала и уже едет в такси в суд. Слушание должно было начаться в 11 утра.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее главный врач «Зенита» дал Кокорину рекомендации по лечению.