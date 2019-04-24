Михаил Кержаков высказался о скандальном разводе брата
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о разводе брата Александра с Миланой Тюльпановой, передает «Советский спорт».
«Я переживаю, действительно. Не хочу вдаваться в какие-то подробности. Самое обидное, что 90% написанного — неправда. Люди посмотрят какую-то передачу и спрашивают: «Как же как? Он такой, а вот она-то, посмотрите! У нее слезы, в церкви свечки ставит, плачет… Как он мог?», — сказал Кержаков в интервью на YouTube-каналe «Lookyanov».
Футболист отметил, что все сюжеты о Тюльпановой являются ложью.
Ранее сообщалось, что Кержаков официально развелся с Тюльпановой.