Яквинта: от Хабиба веет мощью и опасностью

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Боец смешанного стиля (UFC) Эл Яквинта высказался о прошедшем поединке с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

Американский спортсмен назвал россиянина своим самым сложным соперником.

«Хабиб самый жесткий из тех, с кем я дрался. От него веет мощью, он олицетворяет слова «Жестокость» и «Сила». Он никогда не теряет уверенность в себе, постоянно представляет опасность. Но никто не выходит на ринг с мыслью, что у него нет шансов на победу. Я верил, что могу побить его тогда, и верю сейчас», — заявил Яквинта в интервью Schmo.

Поединок между представителем США и Нурмагомедовым длился пять раундом. Победа была отдана обладателю пояса единогласным решением судей.

Ранее глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора.