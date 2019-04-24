Олимпийская чемпионка Бестемьянова рассказала о своей связи с Тарасовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова рассказала, кому обязана успешной карьерой, передает РИА «Новости».
По мнению спортсменки, своими заслугами она обязана тренеру — Татьяне Тарасовой.
Бестемьянова победила на Олимпийских играх 1988 года, когда выступала вместе с Андреем Букиным в Калгари. Также фигуристка является четырехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.
23 апреля Бестемьянову и Букина включили во Всемирный зал славы фигурного катания.
«Кто внес наибольший вклад в наш успех? Конечно, Татьяна Анатольевна! Своей карьерой мы с Андреем Букиным обязаны ей. Как же приятно, что уже столько лет мы вспоминаем спортивные заслуги многочисленных учеников Татьяны Анатольевны», — ответила Бестемьянова.
Спортсменка также заявила, что в будущем во Всемирный зал славы фигурного катания от России могут включить Алину Загитову, Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.
Ранее сообщалось, что Бестемьянова не подавала документы на включение в Зал славы.