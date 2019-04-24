Олимпийская чемпионка Бестемьянова рассказала о своей связи с Тарасовой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова рассказала, кому обязана успешной карьерой, передает РИА «Новости».

По мнению спортсменки, своими заслугами она обязана тренеру — Татьяне Тарасовой.

Бестемьянова победила на Олимпийских играх 1988 года, когда выступала вместе с Андреем Букиным в Калгари. Также фигуристка является четырехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.

23 апреля Бестемьянову и Букина включили во Всемирный зал славы фигурного катания.

«Кто внес наибольший вклад в наш успех? Конечно, Татьяна Анатольевна! Своей карьерой мы с Андреем Букиным обязаны ей. Как же приятно, что уже столько лет мы вспоминаем спортивные заслуги многочисленных учеников Татьяны Анатольевны», — ответила Бестемьянова.

Спортсменка также заявила, что в будущем во Всемирный зал славы фигурного катания от России могут включить Алину Загитову, Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.

Ранее сообщалось, что Бестемьянова не подавала документы на включение в Зал славы.