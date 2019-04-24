Авербух назвал недостатки методов Тутберидзе

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Российский хореограф Илья Авербух высказался относительно методов знаменитого тренера Этери Тутберидзе, передает UTV.

Специалист считает, что подопечные наставницы способны показывать высокие результаты только в юном возрасте.

«У нас очень сильная команда в женском одиночном катании. Огромная заслуга в этом Этери Тутберидзе, которой удалось создать замечательную школу по созданию юных талантов – подчеркиваю, юных талантов, которые впоследствии раскрываются, но максимальный результат дают именно в момент своего юношества. Во многом это еще не женское одиночное катание. Я не думаю, что это способствует тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов», — подчеркнул Авербух.

На прошедшем чемпионате мира 16-летняя победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова и 19-летняя Элизабет Турсынбаева, занимающиеся у Тутберидзе, взяли золото и серебро чемпионата мира соответственно.

Ранее Тутберидзе объяснила отсутствие Косторной в финале шоу.