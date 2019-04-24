Авербух назвал недостатки методов Тутберидзе
Российский хореограф Илья Авербух высказался относительно методов знаменитого тренера Этери Тутберидзе, передает UTV.
Специалист считает, что подопечные наставницы способны показывать высокие результаты только в юном возрасте.
«У нас очень сильная команда в женском одиночном катании. Огромная заслуга в этом Этери Тутберидзе, которой удалось создать замечательную школу по созданию юных талантов – подчеркиваю, юных талантов, которые впоследствии раскрываются, но максимальный результат дают именно в момент своего юношества. Во многом это еще не женское одиночное катание. Я не думаю, что это способствует тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов», — подчеркнул Авербух.
На прошедшем чемпионате мира 16-летняя победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова и 19-летняя Элизабет Турсынбаева, занимающиеся у Тутберидзе, взяли золото и серебро чемпионата мира соответственно.
Ранее Тутберидзе объяснила отсутствие Косторной в финале шоу.