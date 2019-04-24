Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Главный врач петербургского «Зенита» проводит осмотр нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», сообщает РИА «Новости».
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, что Федеральная служба исполнения наказаний (УФСИН) предоставила медицинскому работнику и форварду сине-бело-голубых отдельный кабинет.
«Допустили к Александру Кокорину клубного врача. В настоящее время должен вестись прием. Со своей стороны мы ранее обращались к руководству УФСИН Москвы, они пошли на встречу, предоставили медицинский кабинет для осмотра на территории изолятора, но, к сожалению, не было разрешения суда. Сейчас оно получено», — поделился информацией специалист.
Мельников назвал недопуск врачей к задержанным постоянным явлением и подчеркнул необходимость изменения этого вопроса на уровне законодательства.
Ранее суд отказался исключить фото из материалов дела Кокорина и Мамаева.