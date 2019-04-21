«Сент-Луис» Тарасенко обыграл «Виннипег» и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Джейден Шварц. У гостей шайбы забросили Дастин Бафлин и Брайан Литтл.

Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

«Сент-Луис» одержал четвертую победу в первом раунде Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд. В полуфинале «блюзмены» сыграют с победителем противостояния «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз».

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала. 6-й матч

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

1:0 — Шварц (Шенн) — 00:23

2:0 — Шварц (Бозак, Данн) — 32:36

3:0 — Шварц (О'Райлли, Пьетранджело) — 43:55

3:1 — Бафлин (Хейз, Копп) — 52:17

3:2 — Литтл (Перро, Бафлин) — 59:23 (4x5)