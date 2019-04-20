«Ювентус» досрочно завоевал титул чемпиона Италии

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Игроки туринского «Ювентуса» одолели «Фиорентину» в матче 33-го тура чемпионата Италии, сообщает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы оформили Алекс Сандро и Херман Пеццелья. У проигравших отличился Никола Миленкович.

Таким образом, «старая синьора» набрала 87 очков и за пять туров до окончания Серии А стал чемпионом Италии. Ближайшему преследователю «Наполи» уже не удастся догнать туринский клуб.

Это восьмой подряд титул «Ювентуса» и 35-й за всю историю чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет отдать за футболиста «Реала» €85 млн.

Италия. Серия А. 33-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Фиорентина» (Флоренция) — 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Сандро, 37; 2:0 — Песселья, 53; 2:1 — Миленкович, 6.