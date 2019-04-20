Российские хоккеисты победили швейцарцев в матче Еврочелленджа

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Сборная России нанесла поражение Швейцарии в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей голы оформили Наиль Якупов, Александр Барабанов, Владимир Ткачев и Сергей Плотников. У проигравших шайбу забросил Алессио Бертаджиа.

Эта игры была второй против швейцарской команды. 18 апреля россияне одолели соперников со счетом 5:2.

Следующий матч, в котором сборной России сыграет с командой Латвии, состоится 24 апреля.

Ранее нападающего сборной России ничем не удивила команда Швейцарии.

Еврочеллендж. 2-й матч

Россия — Швейцария — 5:1 (2:0; 1:0; 2:1)

1:0 – Якупов (Яковлев, Бурмистров) – 08:37 (5x5)

2:0 – Барабанов (Жафяров, Кадейкин) – 18:36 (5x5)

3:0 – Ткачев (Барабанов) – 37:28 (5x5)

4:0 – Ткачев (Бурмистров, Плотников) – 43:54 (5x4)

4:1 – Бертаджия (Род) – 45:11 (5x5)

5:1 – Плотников (Кадейкин, Елесин) – 57:37