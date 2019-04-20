Мама Кокорина опубликовала видео за минуту до удара стулом

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Мама нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана Кокорина поделилась роликом, который снят на камеры видеонаблюдения, до того, как ее сын вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, передает «Советский спорт».

На опубликованном родителем форварда сине-бело-голубых видео видно, что до потасовки футболисты и их компания не были настроены агрессивно.

«Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив и при после того как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта», — подчеркнула Кокорина.

Девушка уверила, что на хорошей аппаратуре можно считать слово, которое произносит чиновник.

Ранее Мамаев рассказал, будет ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» — «Зенит».