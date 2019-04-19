Лукашенко унизительно раскритиковал убыточное минское «Динамо»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию высказался об отвратительных результатах минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает «Прессбол».

Глава государства негодует от размеров зарплат, которые получают игроки клуба, хотя они же не в состоянии достойно выступать на турнире.

«Я против бешеных денег в спорте, как в минском «Динамо». До 15 миллионов в год имеют, а что в итоге? Может смогут еще одни год попозориться под руководством Шуневича, а дальше — не нужна нам эта КХЛ и вообще такая команда», — заявил Лукашенко.

Он отмтеил, что такая сумма поможет содержать весь хоккей в Белоруссии.

«Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов, хуже хоккейной империи. Здесь же выросли, здесь обучались. У каждого по две ноги, руки и одна голова — стандартный набор! Так играйте!» — закончил президент.

18 апреля юниорская национальная команда в первом матче чемпионата мира переиграла команду Чехии.

Ранее Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обговорили участие французских клубов в КХЛ.