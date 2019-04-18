Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ

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Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2. В составе победителей голы оформили Дамир Жафяров, Динар Хафизуллин, Александр Барабанов, Денис Алексеев и Анатолий Голышев. У проигравших две заброшенные шайбы в активе Алессио Бертаджиа.

Следующая игра против швейцарской команды состоится 20 апреля. Также российским хоккеистам предстоит встретиться с Латвией 24 и 25 апреля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира.

Еврочеллендж. Товарищеский матч

Россия — Швейцария — 5:2 (2:1; 2:1; 1:0)

1:0 – Жафяров (Барабанов) – 10:14 (5x5)

1:1 – Бертаджия – 17:50 (5x5)

2:1 – Хафизуллин (Ткачев, Плотников) – 18:31 (5x4)

3:1 – Барабанов (Ткачев, Плотников) – 35:47 (5x4)

4:1 – Алексеев (Якупов) – 36:45 (4x4)

4:2 – Бертаджия (Фрик) – 39:38 (5x5)

5:2 – Голышев – 57:34