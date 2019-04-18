Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ
Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2. В составе победителей голы оформили Дамир Жафяров, Динар Хафизуллин, Александр Барабанов, Денис Алексеев и Анатолий Голышев. У проигравших две заброшенные шайбы в активе Алессио Бертаджиа.
Следующая игра против швейцарской команды состоится 20 апреля. Также российским хоккеистам предстоит встретиться с Латвией 24 и 25 апреля.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира.
Еврочеллендж. Товарищеский матч
Россия — Швейцария — 5:2 (2:1; 2:1; 1:0)
1:0 – Жафяров (Барабанов) – 10:14 (5x5)
1:1 – Бертаджия – 17:50 (5x5)
2:1 – Хафизуллин (Ткачев, Плотников) – 18:31 (5x4)
3:1 – Барабанов (Ткачев, Плотников) – 35:47 (5x4)
4:1 – Алексеев (Якупов) – 36:45 (4x4)
4:2 – Бертаджия (Фрик) – 39:38 (5x5)
5:2 – Голышев – 57:34