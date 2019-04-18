Украинский вратарь: у нас война с Россией

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Украинский голкипер венгерского МТК Артем Кичак высказался относительно того, поехал бы он играть за российскую команду, передает «Советский спорт».

Футболист считает фразу «спорт вне политики» неправильной.

«Я считаю, что у нас война с Россией. Россия — агрессор для нас. Тяжело общаться с людьми, которые поддерживают Россию. Ты же понимаешь, какая идет пропаганда в России. Я бы не поехал играть в Россию. Пока не закончится война, не поеду», — приводит слова Кичака Ua.tribuna.com.

Однако вратарь отметил, что некоторые граждане России не воспринимают пропаганду как правдивую информацию.

Ранее хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев объяснил поцелуй украинского защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского «Локомотива» со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).