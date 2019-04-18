Путин и Макрон обговорили участие французских клубов в КХЛ

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса обратился к ним с просьбой помочь с участием клубов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает ТАСС.

Глава государства отметил, что на эту инициативу согласился президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой бы не помешала поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции. Я имею ввиду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги», — заявил Путин.

На данный момент в КХЛ играют шесть команд из других стран: словацкий «Слован», белорусское «Динамо», латвийское «Динамо», финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», китайский «Куньлунь».

Ранее нападающий казанского «Ак Барса», выступающего в КХЛ, Артем Лукоянов перешел в футбольный клуб «КАМАЗ».