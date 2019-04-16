Мать Кокориных поделилась мнением о ходе судебного заседания
Светлана Кокорина, мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, заявила, что футболист ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака только после оскорблений.
«Мы бы с удовольствием отнеслись к тому, если бы все в зале суда посмотрели это видео. Там нет никакого хулиганства, ребята были настроены по-доброму и по-хорошему. Мы бы вообще хотели, чтобы видео было в открытом доступе, чтобы каждый мог на это посмотреть.
Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было. После оскорблений со стороны Пака был удар стулом, это всё, больше ничего такого», — цитирует Кокорину «Чемпионат.com».
По мнению мамы подсудимых, компания не совершала тех действий, про которые говорила прокурор на заседании.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.
Ранее свидетель допустил, что водитель первым ударил Мамаева.