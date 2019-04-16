Фигуристы клуба Москвиной были эвакуированы из-за сообщения о бомбе

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Тренер Олег Васильев заявил, что тренировочная работа фигуристов клуба Тамары Москвиной была прервана из-за сообщения о наличии бомбы в здании катка.

«Мы начали сегодня работу, после чего в районе 14:30 нас выпроводили на улицу. Как нам сказали, здание проверяется на предмет нахождения в нем взрывного устройства.

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Тренировки оказались прерваны, в здании вот уже не первый час работает полиция, нас по-прежнему не пускают», — цитирует Васильева РИА «Новости».

Ранее стадион «Бока Хуниорс» был эвакуирован из-за сообщения о бомбе.