Экс-ученица Тутберидзе опровергла слова Плющенко о своих истериках

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Фигуристка Анастасия Тараканова опровергла слова Евгения Плющенко о причине ее ухода из академии специалиста, передает «Советский спорт».

Плющенко заявил, что он и наставник его академии Ксения Иванова перестали тренировать Тараканову из-за излишней эмоциональности спортсменки.

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«Я была в шоке от комментариев Плющенко. Зачем он сказал, что выгнал меня? Не было такого», — написала Тараканова в инстаграме.

По ее словам, уход был связан с переполнением группы и нехваткой свободного льда.

«Мы решали этот вопрос с моей наставницей Ксенией Семеновной. У меня было в два раза меньше времени льда в неделю, чем у соперниц, группа переполнена. Да и площадка маленькая, я так и не смогла к ней привыкнуть. В феврале обещали предоставить другой лед, но ничего не изменилось», — объяснила фигуристка.

Она отметила, что Плющенко знал о решении уйти еще в марте.