Плющенко создает свою тренерскую группу для работы с фигуристами

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение создать тренерскую группу, сообщает РИА «Новости».

На данный момент в академии Плющенко работают группы Александра Волкова и Ксении Ивановой, которые занимаются со взрослыми спортсменами.

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«Я думаю организовать собственную тренерскую группу, выбираю специалистов по технике и скольжению. Их будет двое», — рассказал Плющенко.

Он отметил, что работа будет вестись не только со взрослыми, но и с детьми.

«В группе будут и малыши 10-11 лет, но с тройными прыжками. Взрослых и юниоров тоже наберем. Это будет исключительно моя группа», — заметил специалист.

По его словам, он планирует ежедневно тренировать фигуристов.

«Все полагают что у меня не может быть полной вовлеченности из-за шоу.Но я могу отсутствовать не больше двух дней. А количество выступлений сократится.

Новогодние сказки приходятся на период каникул», — добавил Плющенко.

Ранее Плющенко рассказал об истериках экс-ученицы Этери Тутберидзе.