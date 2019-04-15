Рублев стал 90-м в рейтинге ATP

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Российский теннисист Андрей Рублев в обновленном рейтинге ATP от 15 апреля поднялся на 90-ю позицию, передает «Советский спорт».

Другие россияне, Карен Хачанов и Даниил Медведев, продолжают занимать 12-е и 14-е места соответственно.

В первой же десятке все без изменений: первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович.

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Рейтинг ATP от 15 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 070.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765.

6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4200.

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240.

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3085.

…

12 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2810...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2295...

90 (92). Андрей Рублев (Россия) — 654.

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