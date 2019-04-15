Рублев стал 90-м в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев в обновленном рейтинге ATP от 15 апреля поднялся на 90-ю позицию, передает «Советский спорт».
Другие россияне, Карен Хачанов и Даниил Медведев, продолжают занимать 12-е и 14-е места соответственно.
В первой же десятке все без изменений: первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 15 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 070.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4200.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240.
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3085.
…
12 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2810...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2295...
90 (92). Андрей Рублев (Россия) — 654.
Ранее датская теннисистка опубликовала откровенное фото с отдыха.