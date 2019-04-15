Игрок НХЛ ударил соперника по лицу, когда того держали арбитры

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В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» в родных стенах обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), передает «Советский спорт».

В концовке встречи между капитанами команд Стивеном Стэмкосом и Ником Фолиньо произошла драка. Первый нанес удар оппоненту, пока того держали арбитры.

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Стоит отметить, что «Блю Джекетс» ведут в серии — 3-0. Четвертый матч противостояния состоится 17 апреля в Коламбусе.

Ранее сообщалось, что тренер «Вегаса» не видит места в составе для Гусева.