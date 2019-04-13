В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.

Ранее в СМИ сообщалось, что предыдущее руководство РУСАДА похитило больше миллиарда рублей.

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«Это правда. Возбуждено уголовное дело. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов и мы передали документы наблюдательному совету и передали прокуратуре и МВД. На основании этого было возбуждено уголовное дело», — цитирует Гануса сайт телеканала «360».

Гендиректор РУСАДА не стал называть похищенную сумму, сославшись на следствие.