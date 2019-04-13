Российские фигуристы заняли третье место на командном Кубке мира
Сборная России по фигурному катанию заняла третье место в общем зачете командного Кубка мира в японской Фукуоке, передает ТАСС.
По итогам соревнований россияне набрали 102 балла. Победу на турнире одержали американские фигуристы (117), вторыми стали представители Японии (104).
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В составе сборной России выступили одиночницы Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева, одиночники Александр Самарин и Александр Самарин, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и спортивная пара Натальи Забияко и Александра Энберта.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла произвольную программу на командном Кубке мира.