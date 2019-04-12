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Прокурор Светлана Тарасова на заседании Пресненского суда города Москвы по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева зачитала расшифровку с видеорегистратора автомобиля водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, передает РИА «Новости».

До этого свидетель Карен Григорян заявил, что драка в центре Москвы началась из-за того, что Соловчук назвал футболистов петухами.

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«Ты можешь сейчас сосредоточиться и сказать, какого ... ты говорил, что мы петухи? С какого ... ты говоришь, что мы петухи, братан?» — процитировала Тарасова.

Прокурор отметила, что далее идут звуки сигнализации и удары об корпус машины.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее в суде зачитали расшифровку с видеорегистратора по делу Кокорина и Мамаева.