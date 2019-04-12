Официант на суде рассказал о поведении Кокорина

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Дмитрий Сорокин, официант «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал поведение футболиста сине-бело-голубых после конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«Не знаю, вызывали ли полицию, ко мне с этой просьбой никто не обращался. Действия Александра Кокорина – удара стулом – лично я не видел, видел только на видео. Я пришел тогда, когда уже все произошло.

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Там были телефоны, но не знаю, снимал ли кто-то. Реакцию Александра Кокорина я помню. Кому-то из людей, пытающихся снимать, он задавал вопрос: «Чё ты снимаешь?». Я бы не сказал, что это было агрессивно, угрозы в этом не было. Это моя оценка», — цитирует Сорокина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» следит за основными событиями заседания по делу Кокорина и Мамаева в онлайне.

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