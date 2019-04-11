Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, находящихся на слушании вывели в связи с подозрением на нахождение в здании взрывного устройства.
Реклама
3 апреля форварду сине-бело-голубых, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «быков» и четвертому фигуранту разбирательств Александру Протасовицкому продлили срок заключения до 25 сентября.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки.